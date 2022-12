Uomini e Donne, salta la registrazione all'ultimo minuto: cos'è successo

La registrazione di Uomini e Donne in programma per queste ore è saltata all'ultimo minuto. Tutto quello che c'è da sapere.

La registrazione di Uomini e Donne prevista in queste ore e che avrebbe dovuto contenere la scelta di Federico Nicotera, sarebbe saltata all’ultimo minuto.

Uomini e Donne: salta la registrazione

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne: la registrazione del dating show prevista in queste ore – e che avrebbe dovuto contenere sembra la scelta di Federico Nicotera – sarebbe saltata all’ultimo minuto e pertanto, fino al 22 dicembre, non si svolgeranno ulteriori riprese. Al momento non è dato sapere perché la registrazione sia saltata all’ultimo minuto e in tanti tra i fan del dating show sono impazienti di saperne di più.

Secondo i rumor circolati in rete è probabile che, in previsione delle festività natalizie, ci siano stati dei problemi con l’organizzazione tecnica del talk show pomeridiano.

Le novità a Uomini e Donne

In tanti sono impazienti di saperne quale sarà la scelta di Federico Nicotera all’interno del dating show e nel frattempo in tanti si chiedono anche quali saranno le novità relative ad alcuni ex partecipanti del programma, come Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che alcune settimane fa hanno deciso di lasciare insieme il dating show.

All’interno del programma più famoso di Maria De Filippi continua a restare l’ex di Ida, Riccardo Guarnieri, che sarebbe ancora alla ricerca del vero amore dopo che le cose con la dama sono inesorabilmente naufragate. Per saperne di più in merito alla questione ai fan non resta che attendere le nuove registrazioni.