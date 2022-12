Ida Platano a Verissimo: bufera per le frasi su Riccardo Guarnieri

A poche settimane dalla fine della loro esperienza a Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati ospiti a Verissimo e l’ex dama del dating show è stata travolta dalle critiche.

Ida Platano a Verissimo

In molti tra i fan di Uomini e Donne non credono nell’autenticità del sentimento tra Ida Platano e Alessandro e sono convinti che la dama sia ancora innamorata del suo ex, Riccardo Guarnieri. Durante la sua ospitata a Verissimo Ida è stata interrogata da Silvia Toffanin proprio in merito a quello che lei stessa aveva definito il suo “amore immenso” per l’ex compagno, e a tal proposito ha detto: “Non rinnego, però le cose non sono andate.

Caratterialmente non ci siamo trovati. Una storia di 5 anni, una storia travagliata. Oggi posso dire che è passato, è stato bello viverla nel bene e nel male. La vita va avanti, ho voltato pagina. Oggi c’è Alessandro, solo lui”. In merito a chi non crede alla veridicità dei suoi sentimenti per Alessandro, Ida ha invece aggiunto: “Il tempo darà le risposta a chi non crede a noi, vivo ciò che mi fa stare bene che è Alessandro”.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Ida e, in tanti, continuano a sostenere che lei sia ancora innamorata di Riccardo Guarnieri: “Ida ma chi ti crede! Sei ancora cotta di Riccardo è palese! Non prendere in giro Alessandro che in fondo è un bravo ragazzo”, ha scritto un utente in rete, mentre un altro ha aggiunto: “Dai, Ida ti aspettiamo a UeD a rinnegare, starnazzando tutto ciò che stai dicendo e a ricominciare i tuoi teatrini”.

La storia tra lei e Alessandro è destinata a durare? In tanti sono impazienti di saperne di più.