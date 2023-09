Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono diventati genitori. Gli ex volti di Uomini e Donne hanno annunciato la bellissima notizia sui social, svelando anche il nome che hanno scelto per la prima pargola.

Uomini e Donne: Sara e Sonny sono diventati genitori

Fiocco rosa in casa di Sara Shaimi e Sonny Di Meo: i due sono diventati genitori di una bellissima bambina. La bimba è venuta alla luce il 14 settembre 2023 e il parto è andato benissimo. A rendere pubblica la lieta novella sono stati i due ex volti di Uomini e Donne, con alcune foto social tenerissime.

L’annuncio di Sara e Sonny

Con un post condiviso, Sara e Sonny hanno scritto:

“Prima era impossibile anche solo immaginarlo. Quanto Amore Sei, Nora Belle“.

Shaimi e Di Meo hanno scelto un nome davvero particolare per la primogenita, che è piaciuto tantissimo ai fan. L’annuncio degli ex volti di Uomini e Donne è stato sommerso con messaggi di auguri, scritti sia da volti appartenenti al mondo dello spettacolo che dai seguaci.

Uomini e Donne: la storia d’amore di Sara e Sonny

Sara e Sonny si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2020. Dopo la scelta, i due hanno dato il via ad una bellissima storia d’amore. A distanza di un anno, però, hanno vissuto una profonda crisi. Si sono allontanati per un po’ e poi sono tornati insieme più forti di prima. A marzo del 2023 si sono sposati e adesso hanno accolto in famiglia la prima figlia.