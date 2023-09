Una perdita significativa ha interessato il programma Uomini e Donne. Donato Barbuzzi, ex cavaliere del trono over del programma targato Maria De Filippi è morto. Ad annunciarlo la famiglia del noto volto di Uomini e Donne: “Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo e per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook. Grazie a tutti“.