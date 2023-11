Uomini e Donne, Silvio: "Problemi di soldi? Io clochard benestante"

Silvio Venturato, ex cavaliere di Gemma Galgani a Uomini e Donne, ha svelato alcuni retroscena sulla sua situazione economica.

Silvio Venturato: il rapporto con Gemma Galgani

L’ex volto di Uomini e Donne Silvio Venturato ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e sulla sua situazione economica e ha svelato che attualmente vivrebbe a casa di un amico e sarebbe alla ricerca di un appartamento ad Anzio (dopo aver lasciato la sua Novara).

“Ma io ho sempre avuto alti e bassi, non è mai stato un problema per me! Quando serve taglio le spese superflue e mi accontento. L’importante è stare all’interno di una coppia che si ama davvero. Ci sono passato, so che se un rapporto è forte la coppia resiste anche ai momenti no. Se credo in ‘due cuori e una capanna’? Assolutamente sì! Io mi considero un “clochard benestante”, che può permettersi di vivere dove vuole facendo quello che gli piace”, ha affermato il volto tv in merito alla sua particolare situazione economica di questo periodo. L’ex cavaliere del dating show ha anche svelato che avrebbe convissuto per un periodo con una donna conosciuta al di fuori del programma tv (ma da cui poi si sarebbe separato). In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata e si chiedono se prima o poi troverà un nuovo amore.