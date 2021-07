Uomini e Donne, Sonia Pattarino diventa mamma: è nata Ginevra

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e scelta di Ivan Gonzales, Sonia Pattarino ha messo al mondo la sua primogenita Ginevra.

Fiocco rosa per una protagonista di Uomini e Donne. Proprio nella giornata di oggi, 30 luglio 2021, infatti, è nata la figlia di Sonia Pattarino. Per chi non la ricordasse, Sonia, aveva preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi circa 2 anni fa, in qualità di corteggiatrice.

In quell’occasione arrivó per corteggiare Ivan Gonzales. Riuscì a conquistare il cuore del bel modello spagnolo, tanto che, alla fine fu proprio lei la sua scelta. La storia d’amore, però, duró, solamente pochi mesi. Adesso, a distanza di molti anni, le cose sono cambiate. Dopo che Ivan e Sonia si sono lasciati, infatti, entrambi hanno preso la loro strada. Nelle scorse ore, Sonia è diventata mamma della sua prima figlia Ginevra.

Sonia Pattarino è diventata mamma di Ginevra

A dare il lieto annuncio è stata proprio l’influencer, Sonia, tramite il suo profilo Instagram. Ginevra è nata dal rapporto con Giovanni La Camera,imprenditore e calciatore. Ed è stato proprio lui ad annunciare la nascita della piccina a tutti i loro fan, che li seguono attivamente sui social. Attraverso un post su Instagram ha informato che il parto è avvenuto in data 30 luglio 2021, alle ore 10 del mattino circa.

Il post Instagram per Sonia Pattarino

“Siamo increduli e di una felicità unica”, ha scritto in una Stories. Subito dopo ne è seguita un’altra, in cui il neo papà ha fatto i suoi più cari auguri e ha riservato un bel gesto d’amore alla sua Sonia. “Mi hai fatto il regalo più bello. Grazie di essere al mio fianco, donna unica e madre meravigliosa. Ti amo”.

Chi è Giovanni, il compagno di Sonia Pattarino

Non tutti conoscono chi è il nuovo compagno di Sonia.

Giovanni, oltre ad essere un giocatore, è anche imprenditore ha origini siciliane, ma dimora in pianta stabile a Milano. Proprio per seguire il suo amore, Sonia si è trasferita in pianta stabile nel capoluogo lombardo. Per amore, dunque, ha lasciato la sua amata terra d’origine, la Sardegna. Non si sa quando Sonia e Giovanni si sono messi insieme. Solamente lo scorso 13 febbraio, in occasione dell’annuncio della sua prima gravidanza, la modella sarda ha ufficializzato la relazione con l’imprenditore siciliano, confermando così, le indiscrezioni e i gossip che stavano circolando in quei mesi.