Uomini e Donne, storica coppia del dating show in crisi

Secondo quanto riferito da Amedeo Venza, una storica coppia di Uomini e Donne starebbe affrontando un momento di enorme crisi che sta mettendo in dubbio la resistenza del loro rapporto. Nello specifico, si tratta di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: i due ex volti del rinomato dating show condotto da Maria De Filippi, hanno partecipato al programma quasi 10 anni fa e si sono sempre contraddistinti come una delle coppie più apprezzate e affiatate del format.

L’amore che ha sempre legato Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia ha portato alla nascita dei loro due figli: Brando, nato nel 2014, e Zeno, venuto al mondo del 2018.

La coppia, inoltre, si è sempre mostrata sui social ribadendo in ogni circostanza il legame che li univa e, nel corso degli anni, sono stati tanti i fan che hanno atteso e continuano ad attendere che gli ex partecipanti di Uomini e Donne decidano di convolare a nozze.

Uomini e Donne, crisi per Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: l’indiscrezione

Al momento, tuttavia, stando alle informazioni diffuse da Amedeo Venza, l’ipotesi che Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si uniscano in matrimonio appare del tutto sfumata a causa della crisi che ha travolto la loro relazione.

A questo proposito, quindi, il blogger ed ex corteggiatore del dating show ha rivelato quanto segue: “In tanti mi avete girato le storie di Francesca.

Faccio fatica a parlarne perché loro per me, oltre a essere dei fratelli, sono anche l’esempio del vero amore nato in tv. L’esempio più reale che Uomini e Donne può formare coppie vere e autentiche. Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi e vi comunico con grande rammarico che Eugenio e Francesca sono in crisi. Non una crisi da cavolate come tradimenti o gelosie varie. Ma stanno attraversando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando lo sentiranno”.

Uomini e Donne, storica coppia del dating show in crisi: nessuna conferma

Per quanto riguarda Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, nessuno dei due diretti interessati ha ancora commentato i rumors sulla presunta crisi. Non resta, quindi, che attendere che la coppia si esprima in merito alla propria situazione.