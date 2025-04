Uomini e Donne, puntata “speciale” quella di oggi, giovedì 17 aprile, per l’opinionista e neo tronista Tina Cipollari che eccezionalmente per amore di Cosimo ha cambiato lavoro!

Uomini e Donne, Tina Cipollari nelle vesti di contadina: la prova d’amore di Cosimo

Puntata di “Uomini e Donne” sorprendente oggi, giovedì 17 aprile 2025, che si apre con il trono di Tina Cipollari e gli sviluppi con Cosimo Dadorante, unico suo corteggiatore. Abbandonati viaggi romantici e budget elevato tra Parigi e Madrid, Cosimo ha deciso di mettere alla prova la cara Tina… che solo per amore ha cambiato lavoro. Cosa è successo?

La sfida di Cosimo per Tina Cipollari

Cosimo, corteggiatore di Tina Cipollari, ha messo alla prova la sua amata, con una sfida molto particolare. La sfida, ha spiegato il corteggiatore, serviva a dimostrargli che la tronista potrà stargli accanto nella buona, e nella cattiva sorte.

Cosimo fa recapitare a Tina Cipollari un vestito da contadina e la invita a indossarlo prima della grande prova. L’opinionista si presenta al centro dello studio di “Uomini e Donne”, che è stato momentaneamente trasformato in una sorta di campo agricolo, e accetta la sfida.

“Oggi facciamo un po’ di test, vediamo se sei in grado di sopravvivere, almeno di fare le cose base nel caso in cui ne avessimo bisogno. Perché, come diceva mio padre, ‘Chi ha la terra non muore mai di fame'”, spiega il corteggiatore. “Dalle stelle alle stalle”, risponde ridendo la tronista.

Il nuovo lavoro di Tina

Eccezionalmente, come prova d’amore, Tina Cipollari si è trasformata in una contadina, dimostrando di sapere coltivare la terra, raccogliere le uova e curare l’orto, solo per Cosimo!

Tina ha così raccolto le uova e le cipolle il più velocemente possibile e poi ha piantato alcune piante e innaffiate altre per non farle seccare. Al termine della prova, Cosimo annuncia a sorpresa: “Brava cuoricino mio, ma comunque sappi che questo era soltanto un test perché la vera prova andiamo a farla in mezzo alle vacche e vediamo se sai coltivare davvero la terra”.

“Io me la so cavare, sono nata e cresciuta in campagna, mi sveglio sempre alle 5 del mattino. Non vedo però la necessità di fare questa prova, non è che c’è il pericolo che stai fallendo?”, risponde Tina.

“No, no, anzi oggi sono arrivati anche dei soldi. Il regalo di Pasqua è già pronto”, rivela Cosimo. E aggiunge: “Te lo darò, però, solo se supererai la prova“. “La supero sicuro”, replica la tronista. “Ecco, questo si chiama impegno”, conclude Cosimo.