Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne dovrebbe giungere a conclusione entro la fine della stagione televisiva. La tronista ha riammesso Mario tra i suoi corteggiatori, ma Tina Cipollari l’ha messa in guardia.

Uomini e Donne: Tina mette in guardia Ida su Mario

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne è agli sgoccioli. Dopo aver partecipato per anni come dama Over, ha ottenuto la possibilità di salire sul trono. Fin dall’inizio, però, la parrucchiera siciliana trapiantata a Brescia ha avuto qualche grattacapo, specialmente con Mario Cusitore. Perfino Tina Cipollari l’ha messa in guardia su di lui.

Uomini e Donne: cosa ha detto Tina a Ida su Mario?

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne, Tina ha più volte messo in guardia Ida su Mario. A detta dell’opinionista, Cusitore è inaffidabile. Non vuole realmente costruire una storia con lei, ma punta ad altro. La Cipollari ha tuonato:

“Lui è bravo a rigirare le frittate, nemmeno il primo chef d’Europa lo sa fare meglio”.

Uomini e Donne: Tina non si fa ingannare da Mario

Non solo l’avvertimento a Ida Platano, Tina ha lanciato anche un avvertimento a Mario. L’opinionista di Uomini e Donne ha esclamato: