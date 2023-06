Uomo trovato morto in casa, fermata la convivente. Il legale: "Si è solo dif...

Uomo trovato morto in casa, fermata la convivente. Il legale: “Si è solo difesa”

A Fabriano, in provincia di Ancona, un uomo di 60 anni, Fausto Baldoni, è stato trovato morto in casa con una ferita alla testa. La sua convivente, di 50 anni, è stata fermata dai carabinieri per omicidio. L’allarme è stato lanciato dai parenti dell’uomo e la tragedia si è consumata nella casa della coppia, ma secondo l’avvocato della donna lei si sarebbe solo difesa.

Il legale della donna: “Non voleva ucciderlo”

“Non c’era nessuna intenzione di ucciderlo” ha dichiarato il legale della donna fermata, Franco Libori. La 50enne è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario, ed è già stata sentita dai carabinieri del Nucleo Investigativo nella caserma di Fabriano. La versione dei fatti che ha raccontato agli agenti è stata ritenuta poco credibile. Le indagini sono in corso per capire cosa è realmente accaduto nell’abitazione di Fabriano e il movente dell’omicidio.