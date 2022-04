Ursula Bennardo su Ida Platano: la compagna di Sossio Aruta lancia una frecciatina all'ex collega.

Ursula Bennardo ha commentato il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne. La compagna di Sossio Aruta, che come la collega ha trovato la popolarità proprio grazie al programma di Maria De Filippi, ha sganciato una vera e propria frecciatina alla dama.

Ursula Bennardo su Ida Platano

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Ursula Bennardo ha commentato il percorso di alcuni volti del programma mariano. Tra loro c’è anche Ida Platano, che in questa stagione televisiva ha ricevuto due pali degni di nota, il primo con Diego e l’altro con Alessandro. Nell’ultima puntata del format, inoltre, ha rivisto l’ex storico Riccardo Guarnieri e i fan temono di rivedere ancora una volta gli infiniti teatrini a cui i due li hanno abituati.

Cosa ne pensa Ursula del percorso di Ida? La Bennardo, senza troppi giri di parole, ha ammesso che la Platano fa fuggire a gambe levate i cavalieri.

La frecciatina di Ursula

Ursula, in merito ad Ida, ha dichiarato:

“Penso che concretizzare in fretta sia un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte. Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore, ma non dipendendo da esso…”.

Anche se ha cercato di giocare un po’ con le parole, la Bennardo ha chiaramente detto che la Platano fa scappare gli uomini e che, prima di trovare un uomo, dovrebbe fare pace con se stessa.

Ursula e Ida: amiche mai

Ursula sostiene che Ida dovrebbe cercare la felicità dentro di sé, prima di sperare di trovarla in un uomo. La Platano replicherà alla frecciatina? Molto probabilmente no, anche perché le due non sono mai state grandi amiche.

La Bennardo e il compagno Sossio, non a caso, sono molto legati a Riccardo Guarnieri.