Ursula Bennardo su Sossio Aruta: “Istintivo, fa grandi stupidaggini”

Ursula Bennardo ha rotto il silenzio dopo che il suo compagno, Sossio Aruta, ha annunciato la loro rottura via social.

Ursula Bennardo contro Sossio Aruta

Attraverso i social Sossio Aruta ha annunciato la sua rottura improvvisa da Ursula Bennardo, la fidanzata a cui è legato da circa 3 anni e con cui ha avuto sua figlia, Bianca.

A seguire l’ex calciatore ha cancellato il post incriminato e ha cercato di correre ai ripari precisando che il suo rapporto con Ursula non fosse finito (nonostante nel suo post sui social lui sembrasse darlo ormai per spacciato).

Ursula Bennardo inizialmente ha preferito non commentare pubblicamente quanto accaduto, mentre a seguire ha scritto: “Mi sono presa un po’ di tempo perché dovevo riflettere e trovare le parole giuste, in quanto non ero pronta a parlarne, avrei aspettato evitando il discorso.

Sossio a volte è istintivo e immaturo e fa grandissime stupidaggini e quindi mi sono ritrovata in questa situazione”, e ancora: “I miei figli non ne sapevano nulla, non avevo ancora avuto modo di parlare con loro che dunque l’hanno saputo dai social ed è stato umiliante (…) È stata solo una sua iniziativa. Io mi ritrovo oggi ancora un po’ scombussolata perché non mi va di parlarne”.

Ursula Bennardo: la versione di Sossio

Dopo il post giunto come un fulmine a ciel sereno in cui annunciava la sua rottura da Ursula, Sossio ha provato a rimediare cancellando il messaggio e scrivendo: “Siamo esseri umani…! non volevo ledere la dignità della mia famiglia con la scritta ” game over ” assolutamente, perché ne sono innamorato… un errore , basta rimediare…!!”. Finora l’ex cavaliere di Uomini e Donne si era detto intenzionato a sposare Ursula Bennardo, madre della sua figlia più piccola, Bianca.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: la storia d’amore

Sossio e Ursula si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi e ben presto la loro storia è diventata importante. Una volta lasciato il programma i due hanno deciso di mettere sù famiglia: dopo l’arrivo della piccola Bianca hanno dichiarato di essere pronti a convolare a nozze ma a causa dell’emergenza Coronavirus erano stati costretti a rinviare la data del fatidico sì al 2022. Dopo il messaggio di Sossio i due riusciranno a chiarirsi e a convolare a nozze?