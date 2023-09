USA, condannato a morte sopravvissuto all'esecuzione: sarà il primo ucciso con l'azoto

L’azoto puro verrà utilizzato per la prima volta, e in via del tutto sperimentale, per giustiziare un detenuto. Accade negli stati uniti, dove il 58enne condannato a morte, Kenneth Eugene Smith, verrà sottoposto a tale metodo sperimentale dopo che circa un anno fa è sopravvissuto a un altro tentativo di soppressione.

Detenuto americano verrà giustiziato attraverso l’ipossia da azoto: si tratta del primo caso nella storia

All’epoca il tentativo fallì perché l’equipe incaricata dell’esecuzione non era riuscita a individuare le vene dove iniettare il veleno e Smith aveva trascorso più di quattro ore legato a una barella. Per tale ragione questa volta si deciderà di praticare l’ipossia di azoto, procurando, dunque, la morte per soffocamento o asfissia.

La pratica avviene così: attraverso una maschera, il gas viene inalato e l’anidride carbonica espirata, i tessuti corporei iniziano ad avvertire la mancanza di ossigeno e nel giro di quattro-cinque minuti il soggetto potrebbe morire, secondo uno studio della East Central University.

Arrivano a gran voce le proteste delle associazioni per i diritti umani, fra cui la Ong Equal Justice Initiative, che hanno affermato pubblicamente come tale metodo sia da ritenersi “barbaro“. Kenneth Eugene Smith è finito in carcere sul finire degli anni ottanta. Condannato a morte dopo aver ucciso, su commissione, Elizabeth Dorlene Sennett, moglie di un pastore della Wetside Church of Christ a Sheffield.

L’uomo venne inizialmente condannato all’ergastolo. In seguito poi la sentenza è stata convertita da un giudice in pena di morte. Per tutti questi anni è rimasto in attesa di essere giustiziato, e dopo il tentativo fallito dello scorso anno, molto presto sconterà la sua condanna attraverso l’ipossia da azoto.