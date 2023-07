Negli Stati Uniti è stata eseguita la 14esima esecuzione a morte dall’inizio di quest’anno. L’ultima riguarda Jemaine Cannon, uomo di 58 anni, giustiziato in Oklahoma. Un altro uomo sta aspettando l’esecuzione.

Negli Stati Uniti è stata eseguita la 14esima esecuzione a morte dall’inizio di quest’anno. L’ultima che è stata eseguita riguarda Jemaine Cannon, un uomo di 51 anni che è stato giustiziato con un’iniezione letale in Oklahoma, per aver accoltellato a morte una donna quasi 30 anni fa ormai. Un altro uomo attende adesso l’esecuzione. Si tratta di James Barber, 54 anni, anche egli condannato per omicidio, in Alabama.

USA, 14esima condanna a morte da inizio anno: moratoria temporanea sulle esecuzioni

Per la prima volta nello Stato del sud degli Stati Uniti, da un anno a questa parte, la governatrice Kay Ivey ha emesso una moratoria temporanea sulle esecuzioni per problemi con i farmaci che compongono i cocktail mortali che servono per le condanne a morte.