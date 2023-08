Donald Trump è stato incriminato.. di nuovo. Per l’ex presidente degli Stati Uniti d’America è la quarta volta in pochi mesi. La decisione è stata presa da una giuria di Atlanta nell’ambito di una causa basata su una legge statale contro il racket.

Usa, Donald Trmup incriminato: è la quarta volta

Alla vigilia di Ferragosto, la giuria della contea di Fulton ad Atlanta ha ascoltato alcuni testimoni chiave ed in seguito ha approvato le accuse della procuratrice distrettuale Fani Willis. Alla fine, Donald Trump è stato incriminato per aver tentato in diversi modi di sovvertire l’esito del voto presidenziale in Georgia nel 2020, coospirando con altre 18 persone. Per il tycoon ci sono 13 capi d’imputazione (41 in totale), tutti rigurdanti la legge statale anti-racket. “Trump e gli altri imputati hanno rifiutato di ammettere la sconfitta di Trump ed hanno consapevolmente partecipato a un complotto per alterare illegalmente il risultato delle elezioni a favore di Trump” – spiegano i pubblici ministeri.

Quali sono le accuse mosse nei confronti di Donald Trump

Tra le accuse mosse nei confronti di Trump troviamo: associazione a delinquere, aver sollecitato un pubblico ufficiale a violare il suo giuramento di fedeltà, falso e cospirazione per impersonare un pubblico ufficio. “E’ stata una cospirazione criminale per cercare di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia. Le mie decisioni sono basate sui fatti e sulla legge“ – spiega in una conferenza stampa organizzata nella notte la procurtrice Willis.