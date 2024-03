La donna ha deciso di abbandonare il suo lavoro per girare video in cui si comporta come un cane

Jenna Philips, 25 anni statunitense, ha raccontato ai giornalisti di essersi sempre “sentita come un cucciolo“.

Donna finge di essere un cane su OnlyFans

Ha lasciato il suo lavoro da optometrista e ha deciso di aprire un profilo sulla piattaforma di condivisione privata OnlyFans, dove carica regolarmente video in cui si comporta come un cane. I primi tempi sembrava indubbiamente un comportamento bizzarro, ma la sua popolarità sul web è cresciuta esponenzialmente.

Cosa fa?

Nei suoi video, alcuni più spinti condivisi solo su OnlyFans e altri semplicemente stravaganti destinati a TikTok, la ragazza assume esattamente tutti gli atteggiamenti di un amico a quattro zampe. Si tratta di contenuti che riscuotono un discreto successo, dal momento che secondo le sue dichiarazioni oggi Jenna guadagna circa 100mila dollari al mese. Per vedere ciò che posta sulla sua pagina OF è necessario abbonarsi, con un contributo di circa 20 dollari al mese. La 25enne tuttavia ha raccontato che il suo guadagno principale deriva dai video che realizza su richiesta.

Come è iniziata

Jenna non ha mai nascosto la sua passione per i cuccioli, tanto da sentirsi un po’ come loro. All’inizio è nato tutto come un hobby, che la ragazza coltivava nel tempo libero dal lavoro. Quando però si è accorta che i suoi contenuti aveva raccolto un discreto pubblico, ha deciso di farlo a tempo pieno. Sulla sua pagina si mostra negli atteggiamenti classici di un cane. Si mette quindi a quattro zampe, chiede cibo, gioca, scodinzola e perfino abbaia, con tanto di collare al collo.