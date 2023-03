Usa, gemelli di 18 mesi morti in piscina: la bisnonna con Alzheimer non aveva chiuso la porta

Usa, gemelli di 18 mesi morti in piscina: la bisnonna con Alzheimer non aveva...

Terribile tragedia a Oklahoma City, negli Stati Uniti. Una bisnonna, affetta da Alzheimer, ha dimenticato di chiudere la porta. Due gemellini di 18 mesi hanno raggiunto la piscina e sono morti annegati.

Una terribile tragedia si è verificata a Oklahoma City, negli Stati Uniti. Due gemellini di soli 18 mesi, Loklyn e Loreli Callazzo, sono morti annegati nella piscina della villa di famiglia. Secondo quanto raccontato da un familiare, come riportato dal Daily Mail, la bisnonna dei bambini, residente con loro nella villa e affetta da Alzheimer, avrebbe dimenticato di chiudere la porta sul retro. Questo avrebbe consentito ai gemelli di uscire e raggiungere la piscina, dove sono caduti e annegati.

La mamma ha trovato i corpi dei gemelli

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, a trovare i corpi dei bambini ed estrarli dalla piscina è stata la mamma, Jenny Palazzo, di 37 anni, che vive nella villa con sua nonna, i figli e il marito Sonny, di 42 anni. La donna ha provato a rianimare i figli prima dell’arrivo dei soccorsi, ma purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato un’indagine, specificando che sembrerebbe trattarsi di una tragica fatalità. Su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia. “Questi bellissimi bambini ci sono stati portati via troppo presto. Tutto ciò che puoi dare per aiutare con le spese sarebbe molto gradito. Apprezziamo l’amore e il sostegno di tutti” si legge nella campagna lanciata.