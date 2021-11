USA, incendio sul tetto di un edificio a New York

Negli USA, è stato segnalato un violento incendio su un tetto di un edificio in costruzione a New York, nelle vicinanze del Rockefeller Center.

Negli Stati Uniti d’America, un violento incendio è improvvisamente divampato su un tetto di un edificio di New York City. Dal sito interessato dalle fiamme, si levano pennacchi di fumo che si possono scorgere attraverso lo skyline.

Nella giornata di lunedì 22 novembre, è stata segnalata la presenza di un incendio su un tetto di un edificio in costruzione a New York, negli Stati Uniti d’America. In particolare, il rogo è stato avvistato in prossimità del Rockefeller Center, situato a Manhattan.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse attraverso i rapporti preliminari dei servizi di emergenza che si sono prontamente recati sul posto dopo essere stati allertati, pare che l’incendio non abbia causato vittime né feriti.

Al momento, non è ancora stato rivelato quali possano essere state le cause che hanno portato all’originarsi delle fiamme.

L’incendio divampato presso un edificio di New York situato nelle vicinanze del Rockefeller Center è stato immortalato attraverso alcuni video condivisi sui social e rapidamente diventati virali.

Nei video, è possibile osservare densi pennacchi di fumo nero che si stagliato dalla struttura in fiamme e si intravedono lungo lo skyline della città.

Sul luogo devastato dal drammatico evento, si sono prontamente recati i vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza statunitensi che hanno provveduto a far evacuare la struttura e a chiudere le strade che circondano la zona in cui si è verificato il rogo, mettendo in sicurezza l’area.

In relazione al rogo che ha consumato il tetto dell’edificio newyorkese in costruzione, la vicenda è stata riportata dalla pagina Intel Point Allert su Twitter che ha scritto quanto segue:

URGENTE: personale di emergenza in risposta a un incendio sul tetto vicino al Rockefeller Center a New York City. Manhattan | NY Il fumo può essere visto fluttuare dal tetto di un edificio destinato ad accogliere uffici. I rapporti indicano che le evacuazioni sono in corso ai piani superiori dell’edificio.