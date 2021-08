Usa, l’uragano Ida minaccia New Orleans e la Louisiana: “Sarà il più pericoloso dal 1850 a oggi”

Paura negli Usa e più precisamente a New Orleans e in Louisiana, si teme per l'imminente arrivo dell'uragano Ida, giudicato come il più pericoloso dal 1850

C’è profonda preoccupazione negli Stati Uniti, nella giornata di domenica 29 agosto 2021, il motivo? L’avanzare minaccioso dell’uragano Ida spaventa New Orleans, a 16 anni esatti di distanza dall’uragano Katrina. Ida dovrebbe toccare terra proprio nella giornata del 29 agosto 2021 in Louisiana, a preoccupare in particolar modo è il suo rafforzamento, l’ultimo aggiornamento del centro nazionale Usa per gli uragani dice che adesso è passato alla categoria 4 su una scala massima che arriva a 5, si attendono venti che soffieranno ad una velocità tra i 210 e oltre i 240 km/h.

Usa, l’uragano Ida si rafforza: l’annuncio di John Bel Edward

Panico e timore a New Orleans, negli Stati Uniti, per l’imminente arrivo dell’uragano Ida, stando agli ultimi aggiornamenti pronunciati dal centro nazionale Usa per gli uragani nella giornata del 29 agosto 2021, Ida si è rafforzato arrivando alla categoria 4, dunque significa che i venti potranno raggiungere oltre i 240 km/h di velocità.

Ecco quanto annunciato dal Governatore della Louisiana, John Bel Edward, in seguito alla notizia del potenziamento dell’uragano Ida:

“L’uragano Ida sarà uno dei più forti che si è mai abbattuto sulla Louisiana dal 1850 ad oggi“.

Usa, l’uragano Ida minaccia New Orleans: le parole di LaToya Cantrell

Parole di forte preoccupazione sono state espresse in queste drammatiche ore di ansia per gli Stati Uniti anche dalla sindaca di New Orleans, LaToya Cantrell, che ha definito l’uragano Ida come una drammatica minaccia, al contempo ha invitato i residenti a lasciare la città oppure a mettere in atto tutte le precauzioni possibili per proteggersi dall’imminente arrivo di Ida.

Ecco cosa ha dichiarato nello specifico:

“Evacuazioni volontarie sono in corso ma il tempo non è dalla nostra parte e a questo punto non possiamo ordinare più evacuazioni obbligatorie“.

Ordinare evacuazioni obbligatorie in una fase così delicata dell’emergenza, significherebbe infatti creare ulteriori ingorghi nelle strade complicando così anche il lavoro dei soccorsi.

Nel frattempo a New Orleans i commercianti hanno blindato le vetrine dei negozi e i supermercati sono stati letteralmente presi d’assalto, mentre le abitazioni sono state messe in sicurezza come possibile, tutti i turisti sono tati rimandati a casa. Tra i residenti torna l’incubo vissuti 16 anni fa con Katrina, che era di categoria 3 e causò la morte di oltre 1.800 persone e danni per milioni di dollari.

Usa, l’uragano Ida minaccia New Orleans: le parole di Biden

Anche il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivolto un appello agli abitanti della Louisiana, in vista del temutissimo arrivo dell’uragano Ida, ecco quanto dichiarato nello specifico:

“Esorto la popolazione dell’area a prestare attenzione e ad essere pronta“.

E ancora: