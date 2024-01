Tragedia sfiorata per 174 passeggeri di un aereo della Alaska Airlines: sui social l'incredibile video dell'incidente.

Il finestrino di un aereo della Alaska Airlines si è improvvisamente staccato durante un volo generando terrore tra i 174 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio all’interno del velivolo. Poco dopo l’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergeza a Portland (Oregon). Le immagini condivise sui social documentano che dopo il finestrino anche una parte di parete del velivolo si è staccata.

Finestrino si stacca da aereo: era diretto in California

L’aereo danneggiato è un Boeing 737 MAX 9. A causa del problema riscontrato, l’aereo è stato costretto a rientrare a Portland alle 17:26 (ora locale). Avviata un’indagine sull’incidente da parte della Federal Aviation Administration. Non risultano esserci feriti, anzi, la linea ha confermato l’atterraggio in sicurezza di tutti i passeggeri.

Finestrino si stacca da aereo: la decisione di Alaska Airlines

La compagnia aerea Alaska Airlines ha deciso che metterà in pausa tutti i 65 Boeing 737 Max 9, in quanto sarà necessario condurre indagini in seguito al recente sinistro, che ha costretto un volo della compagnia a un atterraggio di emergenza a Portland.

Finestrino si stacca da aereo, le dichiarazioni del CEO di Alaska Airlines

Ben Minicucci, CEO di Alaska Airlines, ha fatto sapere tramite una dichiarazione: “Ogni aereo sarà rimesso in servizio solo dopo il completamento della manutenzione completa e delle ispezioni di sicurezza”.