USA, studentessa italiana morta investita da un'auto

Giorgia Trocciola era una studentessa italiana che si trovava negli USA per un programma di studi internazionale. Aveva solo 17 anni ed era originaria di Bolzano Vicentino. La ragazza è morta investita da un’auto nei pressi della Doherty High School a Colorado Springs. Pare che alla guida dei veicolo vi fosse un ragazzino di soli 16 anni. L’episodio è accaduto lo scorso venerdì. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Mattino di Padova, l’auto sarebbe passata col rosso investendo Giorgia mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. In seguito all’incidente, il giovane si sarebbe fermato per darle soccorso.

USA, studentessa italiana morta: c’è ancora molto da chiarire

Come riporta FanPage, per le autorità locali è ancora prematuro affermare se ad avere un ruolo nella morte di Giorgia sia stata la velocità oppure altri fattori. Al momento non si sospetta che l’alcol sia tra questi.

I genitori della ragazza sono già in America

Nel frattempo, i genitori di Giorgia hanno già raggiunto gli Stati Uniti e si trovano presso Colorado Springs. Sembra che tramite il consolato italiano possano accorciarsi i tempi per la restituzione della salma alla famiglia e il ritorno in Italia. Intervistata al Corriere della sera, la madre della 17enne ha dichiarato: “Giorgia era solare, riempiva le stanze con il suo sorriso e aiutava sempre le persone che la circondavano. Tutti qui la adoravano”.