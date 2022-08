USA, violenta sparatoria a Coney Island: cinque persone sono rimaste ferite

Sono momenti di tensione a Coney Island dove è avvenuta una violenta sparatoria di massa. Il bilancio dei feriti è drammatico.

A Coney Island negli USA si stanno vivendo attimi drammatici. Gli agenti di polizia sono intervenuti dopo che è scoppiata una violenta sparatoria di massa. Sono 5 le persone rimaste ferite.

#ConeyIsland Multiple police agencies responded to a report of a #Massshootin

5 people were #injured and transported to nearby hospitals all reportedly in stable conditions.

No #arrests have been made yet # pic.twitter.com/LglPcbTVb7

— Commander_Krill (@Commander_Krill) August 28, 2022