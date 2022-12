Va a fare la spesa e non torna a casa: trovata morta nei bagni del centro commerciale

Va a fare la spesa e non torna a casa: trovata morta nei bagni del centro com...

Una donna aveva avvisato il marito che sarebbe andata a fare la spesa, ma improvvisamente è sparita.

Dopo ore di ricerche è stata trovata morta nei bagni del centro commerciale. Sul caso stanno indagando i carabinieri e si pensa che la donna possa aver avuto un malore.

La vittima aveva 55 anni e domenica 11 dicembre 2022 era uscita di casa per andare a fare la spesa, come di consuetudine. Il luogo in cui si era recata era il centro commerciale di Navacchio, in via Tosco Romagnola, provincia di Pisa.

Il marito, preoccupato per la moglie dato che non rispondeva alle chiamate e stava impiegando troppo tempo a tornare a casa, si è rivolto alle forze dell’ordine. I carabinieri, insieme al coniuge, hanno ricostruito i possibili spostamenti della 55enne, ma le ricerche si sono interrotte nel momeno in cui i dipendenti del centro commerciale hanno trovato il cadavere della donna in bagno.

Le indagini e i tentativi di soccorso

A quel punto è giunta anche un’ambulanza del 118 che ha provato a rianimare la donna, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le cause della morte sono ignote, ma quasi sicuramente gli inquirenti pensano ad un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Il tutto sarebbe avvenuto mentre la 55enne stava andando in bagno visto il luogo del ritrovamento del corpo.