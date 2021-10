Va dai carabinieri per denunciare di aver perso il cellulare ma viene arrestato: era ricercato da poco per reati legati alla droga e per furto

Danno e beffa finale, beffa in punto di Diritto perciò sacrosanta per un 21enne che a Bologna va dai carabinieri per denunciare di aver perso il cellulare ma viene arrestato: era ricercato per reati assortiti e la cosa non è sfuggita ai controlli dei militari che verbalizzavano la sua denuncia.

Dai carabinieri per denunciare ma viene arrestato: “beffa” in caserma

Il 21enne in questione, accompagnato da un assistente sociale perché di origini gambiane e non ancora inserito, si era recato in caserma dai Carabinieri della territoriale perché voleva denunciare lo smarrimento del cellulare.

Viene arrestato dai carabinieri dove era andato a denunciare un furto, era ricercato

Tutto nella norma fin quando i carabinieri della stazione di Bologna Navile hanno scoperto che il giovane era ricercato ed era destinatario di un ordine di carcerazione a due anni e 11 mesi per reati di droga e furti.

Qualche settimana fa lo stesso giovane voleva recuperare il suo telefonino e allo scopo pretendeva di entrare in uno dei palazzi della Regione Emilia-Romagna.

Droga, furto e “bugie” sulla nazionalità: va dai carabinieri per denunciare ma viene arrestato

In quell’occasione si era addirittura spacciato per un cittadino Usa ed era stato denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale. Gli accertamenti dei militari hanno rivelato che, nel frattempo, era stato colpito dal provvedimento di cattura ed è stato quindi arrestato.