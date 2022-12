Va in ospedale con una bomba nel retto: scatta l'evacuazione

Aveva una bomba disinnescata nel retto e si è recato in ospedale. Ecco cosa hanno detto i medici alla stampa.

Un uomo si è presentato al pronto soccorso con una bomba nel retto.

La singolare vicenda si è verificata in un ospedale in Francia, per la precisione a Tolone. I medici hanno rimosso il corpo estraneo e hanno evacuato l’ospedale.

Di storie del genere è pieno il mondo, ma non era mai capitato che una persona si infilasse nell’ano un ordigno esplosivo. Il paziente è un uomo di 88 anni che ha dichiarato ai medici di essersi infilato nel retto la bomba per provare piacere.

I medici, spaventati dal corpo estraneo, e vista la pericolosità di questo, hanno ordinato l’evacuazione del nosocomio. L’88enne ha detto a tutti che la bomba era già disinnescata e non c’era pericolo, ma il personale sanitario non ha voluto accettare alcuna spiegazione.

Le parole dei medici dell’ospedale di Tolone

Intervistati dal quotidiano Var-Matin, i medici dell’ospedale di Tolone hanno affermato: “Ci siamo abituati a trovare oggetti insoliti infilati là sotto dove non batte il sole.

Una mela, un mango, perfino una bomboletta di schiuma da barba. Ma un proiettile d’artiglieria? Quello non era mai capitato“. Per gestire la situazione delicata, è stato necessario anche l’intervento delle forze dell’oridne e dei vigili del fuoco.