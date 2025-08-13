Belen Rodriguez ritrova l’amore in Sardegna: passione e sorrisi con il nuovo fidanzato. Ecco chi è il misterioso uomo al suo fianco.

Sotto il sole caldo della Sardegna, Belen Rodriguez sembra aver trovato nuovo entusiasmo in amore. Tra spiagge dorate e panorami mozzafiato, la showgirl argentina è stata sorpresa in un momento intimo con un bacio a sorpresa che ha fatto il giro del web. Ma chi è il misterioso fidanzato? Tra sguardi complici e sorrisi rubati da Chi, l’estate di Belen promette passione, segreti e nuovi capitoli da raccontare.

Sardegna galeotta: Belen Rodriguez ritrova l’amore

Dopo due anni difficili, segnati dal divorzio e da momenti di depressione, Belen Rodriguez avrebbe ritrovato il sorriso e l’amore tra le braccia di un avvocato romano. La showgirl argentina, arrivata in Sardegna con l’intento di trascorrere le vacanze da sola e dedicarsi ai figli, sembra essere stata travolta da un vero colpo di fulmine nelle acque cristalline della Gallura.

Secondo quanto riportato dalla rivista Chi, tra Belen e il giovane sarebbe scattata una passione immediata, immortalata in foto che mostrano baci, gesti affettuosi e carezze. La coppia si sarebbe incontrata casualmente durante una gita in barca con amici in comune e, successivamente, avrebbe deciso di trascorrere un pomeriggio insieme al Paradise Beach Bar. La rivista ha sottolineato come, pur trattandosi forse di un amore estivo, l’uomo risulti molto diverso dai precedenti partner di Belen.

Vacanze d’amore per Belen in Sardegna: chi è il fidanzato segreto

Nicolò De Tomassi, 37 anni, è un avvocato conosciuto a Roma e con esperienza nel mondo dello spettacolo. Laureato a La Sapienza, svolge la professione di penalista presso lo Studio legale Martellino di Roma. Sul piano personale è molto riservato: il suo profilo Instagram è privato, ma tra i follower figura proprio Belen. Curiosamente, De Tomassi sarebbe anche amico dell’attuale compagna di Stefano De Martino, Caroline Tronelli, e di suo fratello Francesco.

Se si tratti di un rapporto passeggero o di un sentimento più duraturo, è ancora da vedere, ma le immagini pubblicate dalla rivista confermano che la showgirl abbia ritrovato la serenità e la voglia di vivere un nuovo capitolo sentimentale accanto a Nicolò.