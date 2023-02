Vaccinati più volte in cambio di droga: arrestati

Vaccinati più volte in cambio di droga: arrestati

Vaccinati più volte in cambio di droga: arrestati

Tossicodipendenti usati come cavie da laboratorio: disposti alla somministrazione di vaccini anti-Covid per i No-Vax

Catania è nel mirino della dalla Direzione Distrettuale Antimafia: qui alcuni tossicodipendenti sono stati persuasi a farsi vaccinare più volte in cambio di qualche euro o dose.

Il motivo? Procurare a soggetti No vax la certificazione del Green Pass, tuttora necessaria ad accedere a particolari eventi e strutture sanitarie.

I carabinieri di Catania hanno avviato un’indagine arrivando all’arresto di diversi individui coinvolti in somministrazioni di vaccini anti Covid in cambio di droga. Questi, muniti di documenti falsi, sono stati scoperti grazie agli esami tossicologici svolti su una delle cosiddette “cavie”, che si era sottoposta a tre dosi di vaccino in meno di un mese.

Attualmente si registrano 17 indagati, pronti a mettere a rischio la propria salute per la tossicodipendenza.

Tossicodipendenti usati come cavie da laboratorio: disposti alla somministrazione di vaccini anti-Covid per i No-Vax

L’indagine ha coinvolto 17 individui tossicodipendenti, 9 dei quali ora in misura cautelare. . L’accusa ad opera dell’operazione 9×12 è di “rapina aggravata“, “sequestro di persona”, “fabbricazione, porto e compravendita di armi clandestine”, “falso materiale”, “cessione di stupefacenti” e “ricettazione“.

Infatti, l’indagine, tuttora in corso, ha rilevato che gli indagati si sono resi responsabili di 3 cruente rapine a mano armata in alcuni esercizi commerciali di San Giovanni La Punta e di fabbricazione di armi clandestine perfettamente funzionanti.

Queste erano destinate alla vendita presso i criminali della zona al costo di 1000 euro ciascuna.