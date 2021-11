Il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia interviene sul vaccino ai bambini tra 5 e 11 anni: "Farlo solo ai soggetti fragili"

Uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi giorni è il vaccino anti-Covid per i bambini trai 5 e 11 anni. Sulla questione è intervenuto anche Francesco Vaia.

Vaia: “Vaccino solo ai bambini fragili tra 5 e 11 anni”

Sulla questione vaccino ai bambini nella fascia di età 5-11 anni il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma è stato chiaro: vaccinare solo i bambini fragili.

“Ho detto più volte che il tema non è vaccinare o non vaccinare i bambini ma in questa fase dell’epidemia ritengo che sia giusto immunizzare solo i bambini fragili” ha affermato Francesco Vaia. “Abbiamo letto l’appello del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e lo faccio mio”. L’Oms aveva infatti sottolineato che sarebbe: “Insensato il vaccino a bimbi e il booster a sani se chi rischia è senza“.

Vaccino ai più giovani, Vaia riporta il caso di Israele

Per Vaia, quindi, il vaccino andrebbe fatto alle categorie fragili tra i 5 e 11 anni. “Oggi la comunicazione scientifica è incerta perché ci sono comunque dei rischi nelle vaccinazioni in generale” ha spiegato il direttore dello Spallanzani, riportando un esempio. “In Israele hanno visto che ci sono casi di miocarditi nei bambini e quindi vaccinano solo i fragili. Io credo che sia saggio in questo momento vaccinare nella fascia 5-11 anni solo loro” ha confermato quindi Vaia.

Vaia: “Vaccino agli over12 per tutti”

Sulle vaccinazioni ai più giovani Vaia rimane comunque aperto a cambiamenti: “Se dovessero cambiare le cose e avremo maggior elementi scientifici su questo tema si potrebbe di estenderla a tutti” ha spiegato. Sul vaccino ai maggiori di 12 anni, invece, si definisce favorevole. “Resto favorevole gli over 12 perché hanno una maggiore socialità -commenta-. La responsabilità sociale, ribadisco, non deve essere dei bambini ma degli adulti, dei genitori, dei nonni e dei docenti”.