Vaccino Covid, effetto variante Delta: in Lombardia prenotazioni raddoppiate in una settimana

L’effetto della variante Delta, che sta facendo aumentare i contagi, ha raddoppiato le prenotazioni del vaccino in Lombardia, in una sola settimana. Le persone hanno immediatamente fatto richiesta negli hub, per paura dell’aumento dei contagi.

Vaccino Covid: allarme per l’aumento dei contagi

La variante Delta sta preoccupando l’Europa ogni giorno di più, a causa della sua rapida diffusione e dell’aumento continuo dei contagi. Il Regno Unito, nella giornata del 20 luglio, ha comunicato che ci sono stati 96 morti di Covid. Si tratta del numero più alto dallo scorso 24 marzo, a fronte di 46mila contagi. Nella giornata precedente, ovvero lunedì 19 luglio, l’Inghilterra ha celebrato il Freedom Day, un ritorno alla totale libertà, grazie all’eliminazione totale di tutte le misure anti-contagio, compreso l’obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso e sui mezzi pubblici.

A far salire l’allarme sono anche i dati della Francia, dove nello stesso giorno ci sono stati 18mila contagi rispetto ai 7mila di una settimana fa. Si è parlato di un aumento del 150% dei casi e per questo il portavoce del governo Macron ha parlato di “quarta ondata“.

Vaccino Covid: l’effetto della variante Delta

A Palazzo Chigi al momento sono in corso delle riunioni per decidere le nuove restrizioni e l’approvazione del Green Pass.

Tra 10 giorni l’Italia entrerà nello scenario francese e tra 30 in quello inglese. Alla base dell’impennata dei contagi, c’è la variante Delta, che è stata individuata per la prima volta in India. Questa variante è più contagiosa del 60% rispetto alla variante Alfa, quella inglese, che era già più contagiosa del 50% rispetto al ceppo originario. Sta circolando soprattutto tra i giovani e le persone vaccinate. Ci sono ancora delle fasce di popolazione che non hanno nessuna intenzione di vaccinarsi.

Vaccino Covid: in Lombardia le prenotazioni sono raddoppiate

La variante Delta ha avuto un effetto particolare in una regione italiana, ovvero la Lombardia. Le prenotazioni dei vaccini si sono raddoppiate. In Francia le prenotazioni sono aumentate per poter avere una vita “normale“, ma nel nostro Paese la motivazione principale è il nuovo aumento dei contagi, che sta preoccupando e spingendo a vaccinarsi. Negli ultimi sette giorni in Lombardia le prenotazioni hanno mantenuto una media di 15mila al giorno, con una punta massima di 16.665 il 16 luglio. I dati hanno segnalato che il ritmo delle prenotazioni è praticamente raddoppiato rispetto al mese di giugno, quando gli appuntamenti erano poco più di 7mila ogni giorno.