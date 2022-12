Valentina Ferragni compie 30 anni: il messaggio inaspettato dell'ex fidanzato

Appena un mese fa Valentina Ferragni e Luca Vezil annunciavano la fine della loro lunga storia d’amore e inaspettatamente nelle ultime ore l’ex fidanzato dell’influencer le ha dedicato un tenero messaggio in occasione del suo 30esimo compleanno.

Valentina Ferragni: il messaggio di Luca Vezil

Valentina Ferragni ha spento 30 candeline e in queste ore tra i tanti che le hanno inviato i loro speciali messaggi d’auguri via social vi è stato anche il suo storico ex fidanzato, Luca Vezil. Lei e Luca hanno annunciato di essersi lasciati appena un mese fa e a quanto pare i loro rapporti sarebbero ancora amichevoli, tant’è che lui ha scritto:

“Se sei la donna che sei oggi, il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli.

E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti”, e ancora: “Il messaggio serio te lo sei già beccata, e fa ridere perché cento volte meno serio di questo, ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia. Passatela bene a bionda, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30.

Baci stellari”

In tanti tra i fan dell’ex coppia sono rimasti stupiti nel leggere il messaggio che Vezil ha inviato all’influencer, specie perché molti credevano che l’unione tra i due non fosse finita nel migliore dei modi. Entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda ma Valentina Ferragni non ha fatto segreto di aver perso a causa del dolore da lei provato in seguito alla separazione.