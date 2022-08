Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati? Tutto quello che c'è da sapere sul rumor diventato sempre più insistente.

Da quasi un mese Luca Vezil e Valentina Ferragni non si mostrano insieme sui social e la questione ha fatto sì che si avvicendassero voci in merito a una loro presunta rottura. Sulla questione è intervenuto lo stesso fidanzato dell’influencer.

Valentina Ferragni e Luca Vezil lasciati? La risposta

Nelle ultime settimane sui social sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti una presunta rottura tra Valentina Ferragni e Luca Vezil, che hanno smesso di mostrarsi insieme. La questione è stata smentita dallo stesso fidanzato dell’influencer, che già a fine luglio aveva anticipato che sarebbe stato lontano da casa per tutto il mese di agosto a causa di alcuni progetti di lavoro (che, per ora, ha preferito non svelare).

“Quest’anno, per la prima volta nei 9 anni in cui stiamo insieme, io e Vale non passeremo le vacanze estive insieme. Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine, lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di Agosto a partire da Martedì.

In tutto questo Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio. Per quest’estate avevamo pianificato un viaggio incredibile ma, di fronte a questa opportunità, non ha battuto ciglio quando le ho detto che sarebbe stata proprio nel periodo della nostra vacanza. […] Ti amo amore, tu sai”, ha dichiarato Luca Vezil.

Lui e Valentina Ferragni hanno una storia importante e duratura e più volte Vezil ha mostrato pubblicamente il suo supporto alla famosa fidanzata.