Attimi di terrore per Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano. I due hanno avuto un incidente con la moto d’acqua a Saint-Barth e se la sono vista davvero brutta. Come stanno?

Valentina Ferragni: incidente con la moto d’acqua con il fidanzato

Disavventura in vacanza per Valentina Ferragni e il nuovo fidanzato Matteo Napoletano. La sorella di Chiara e il compagno si stavano godendo una fuga romantica a Saint-Barth, quando hanno deciso di concedersi una gita con la moto d’acqua. Non avrebbero mai immaginato di dover fare i conti con il mare grosso e tutte le conseguenze che ciò comporta. L’incidente li ha terrorizzati.

Il racconto di Valentina Ferragni

Via Instagram, Valentina ha raccontato:

“Ci avevano detto di non portare nulla perché avremmo potuto perdere le nostre cose. Dopo 10 minuti pensavo sarei morta perché c’erano onde altissime ed era difficile rimanere stabili, io dovevo stare in piedi e non potendomi attaccarmi a niente, mi sono attaccata a lui. Passa una mezz’ora e io ero stanchissima, mi sentivo cadere da un momento all’altro. Nel mentre la guida ci viene incontro e ci dice ‘Dobbiamo tornare indietro perché sta arrivando una tempesta’”.

La Ferragni e il fidanzato hanno affittato la moto d’acqua pur non avendo la patente nautica. Il giro sarebbe dovuto durare un’ora e mezza, ma il mare grosso li ha costretti a tornare indietro dopo soli 10 minuti. L’incidente si è verificato a causa di un’onda altissima che li ha colpiti in pieno.

Come stanno Valentina Ferragni e Matteo Napoletano?

L’onda li ha colpiti facendogli perdere il controllo della moto d’acqua. Valentina e Matteo sono stati scaraventati in mare e a soccorrerli è stato un ragazzo che, come loro, stava facendo una gita. La Ferragni ha ammesso:

“Io mi sono rotta due costole e anche Matteo si è fatto male”.

La coppia si è spaventata tantissimo e ha voluto denunciare via social l’accaduto. La guida, infatti, non si è minimamente preoccupata di loro e ha comunque preteso il pagamento per il giro con le moto d’acqua.