Valentina Ferragni smentisce il flirt: “Il mio unico amore è…”

Valentina Ferragni ha smentito i rumor in merito alla sua presunta liaison con l'attore Alvaro De Juana.

Nei giorni scorsi Valentina Ferragni ha annunciato la fine della sua lunga storia d’amore con Luca Vezil e, nelle ultime ore, si è sparsa la voce che lei avesse dato inizio a una liaison con l’attore spagnolo Alvaro De Juana.

La notizia è stata smentita dalla stessa influencer.

Valentina Ferragni smentisce il flirt

Sui social nelle ultime ore è diventato sempre più insistente un rumor secondo cui Valentina Ferragni avrebbe avuto in atto una liaison con l’attore di Elite Alvaro De Juana. Al momento non è dato sapere se i due si conoscano davvero ma quel che è certo – stando a quanto affermato dall’influencer via social – è che tra loro non vi sarebbe alcuna liaison in atto.

“A tutti quelli che questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita, mi dispiace rovinarvi la fake news”, ha scritto l’influencer postando una foto del suo cane, Pablo.

La crisi con Luca Vezil

Da diverso tempo si parlava di una crisi tra l’influencer e Luca Vezil e negli ultimi giorni i due, con un comunicato ufficiale, hanno annunciato di aver messo fine alla loro lunga e importante storia d’amore.

Al momento non è dato sapere quali siano state le cause dell’addio tra i due, che erano legati da moltissimi anni e già da diverso tempo vivevano insieme. Valentina e Vezil hanno comunque manifestato l’intenzione di mantenere rapporti pacifici e d’amicizia.