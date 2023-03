Valentina Ferragni sparita dai social: "Ha una nuova fiamma"

Da alcuni giorni Valentina Ferragni non appare più sui social e, secondo indiscrezioni, sarebbe partita per il Messico in compagnia della sua nuova fiamma.

Valentina Ferragni: il nuovo amore

Un nuovo amore in vista per Valentina Ferragni? La sorella minore di Chiara Ferragni non appare sui social ormai da diversi giorni e, secondo un rumor circolato in rete, sarebbe partita per il Messico in compagnia della sua nuova fiamma. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più. L’influencer ha annunciato solo alcuni mesi fa la fine della sua importante storia d’amore con Luca Vezil, a cui era legata da moltissimi anni.

I due a quanto pare si sono lasciati pacificamente, ma Valentina non ha fatto segreto di aver sofferto molto per la sua separazione dal collega e a causa di questo avrebbe anche perso peso.

Al momento non è dato sapere quali siano state le cause della rottura tra i due né chi sia la presunta nuova fiamma dell’influencer. In tanti tra i fan sui social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se presto la minore delle sorelle Ferragni romperà il silenzio in merito alla questione.