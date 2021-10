Valentina Nulli Augusti perseguitata da un hater: “È pazzo”

Valentina Nulli Augusti si è sfogata tramite social per un hater che la starebbe perseguitando con i suoi messaggi privati.

Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata di Tommaso Eletti, si è sfogata via social per un hater che la starebbe perseguitando.

Valentina Nulli Augusti: l’hater

Attraverso i social Valentina Nulli Augusti si è sfogata per un hater che la starebbe perseguitando con messaggi “turpi e nauseabondi”.

“Volevo osservare un minuto di silenzio per chi mi segnala solo perché dico la verità e per questo fenomeno che in privato mi sta tartassando e riempiendo di messaggi turpi e nauseabondi.

Non c’è limite alla follia e al degrado. Un pazzo che mi scrive sia pubblicamente che privatamente. Adesso è arrivato anche alle macumbe”, ha dichiarato l’ex volto di Temptation Island.

Valentina Nulli Augusti al GF Vip

Nei giorni scorsi Valentina Nulli Augusti è stata ospite al GF Vip 6 dove ha avuto modo di confrontarsi con il suo ex fidanzato, Tommaso Eletti. A seguire l’ex volto di Temptation Island ha anche avuto un duro scontro con alcuni dei personaggi presenti nel cast del programma.

Valentina Nulli Augusti concorrente

Nonostante siano circolate voci in merito a una sua ipotetica partecipazione al GF Vip al momento sembra che Valentina Nulli Augusti non abbia intenzione di entrare all’interno del reality show.