Valeria Marini, avances a Gianmarco Onestini a Supervivientes? “Non c’è nulla di male”

A Supervivientes Valeria Marini sembra aver manifestato un certo interessamento nei confronti di Gianmarco Onestini.

Sembrerebbe esser sbocciato un certo feeling tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini a Supervivientes, e sulla vicenda si è espressa la stessa showgirl.

Valeria Marini e Gianmarco Onestini

Nascerà qualcosa tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini a Supervivientes? Fin dai primi giorni di permanenaza all’interno del reality show, la showgirl stellare ha mostrato un evidente feeling verso il connazionale, e la questione non è passata inosservata neanche agli altri concorrenti, tant’è che la stessa Marini è stata costretta ad esprimersi sulla questione.

“Mi hanno detto ‘ma tu vai nella camera con Gianmarco’, si perché non c’è niente di male. Io sono sonnambula, la notte me ne vado…”, ha dichiarato.

Di recente la Marini ha messo fine alla sua storia d’amore – durata quasi un anno – con Gianluigi Martino, mentre al fratello di Luca Onestini sono stati attribuiti innumerevoli e presunti flirt (mai confermati). In tanti si domandano se davvero tra i due sboccerà qualcosa a Supervivientes, dove la showgirl non sembra aver intenzione di nascondere le sue avances verso il connazionale.

Per il momento sulla questione non esistono ulteriori dettagli, e pertanto bisognerà attendere il corso del programma. Per Valeria Marini quella a Supervivientes è l’ottava partecipazione ad un reality show.