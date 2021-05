Valeria Marini in lacrime a Supervivientes: i naufraghi l’accusano di mangiare di nascosto

Una piccola "incomprensione" ha portato Valeria Marini ad avere tutti contro a Supervivientes: il pianto senza lacrime della showgirl

Valeria Marini è sempre più protagonista nel reality spagnolo Supervivientes, dove di recente è anche finita in nomination dopo essere stata salvata diverse volte dal pubblico iberico. L’ennesimo dissidio tra la showgirl nostrana e suoi compagni di avventura è scoppiato nel giorno del suo compleanno, quando la produzione le ha fatto avere una torta che avrebbe dovuto condividere con gli altri.

Al contrario, tuttavia, l’ex gieffina l’ha mangiata solo con pochi intimi, a suo dire perché non aveva ben capito le direttive degli autori.

Valeria Marini ha tutti contro

Quando gli altri naufraghi se ne sono accorti si sono giustamente infervorati, mentre lei è scoppiata a piangere, pur senza un vero pentimento. “Non mi hanno detto che potevo condividerla con voi, non lo avevo capito!”, si è infatti scusata la soubrette sarda. Inutile sottolineare come torta di compleanno sia solo una goccia in mezzo al mare. Tutto il gruppo di naufraghi appare infatti contro Queen Valery anche per le abbuffate di conchiglioni e di granchi a loro insaputa!

In Spagna scatta il torta-gate 🎂 La Marini scoppia in un magistrale pianto asciutto. Oscar, Golden Globe e David #isola #supervivientes2021 pic.twitter.com/X6tVUxN5Sp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 18, 2021