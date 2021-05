Valeria Marini perde prova a Supervivientes, tutti infuriati: “Dicevi di essere campionessa di apnea”

Valeria Marini ha perso una prova a Supervivientes e tutti i naufraghi si sono letteralmente infuriati, convinti fosse una campionessa di apnea.

Valeria Marini continua a far parlare di sé dalla Spagna. La donna è una delle protagoniste più amate, ma anche più discusse, della nuova edizione di Supervivientes. La showgirl ne sta combinando di tutti i colori e i suoi compagni continuano ad arrabbiarsi.

Valeria Marini perde la prova a Supervivientes

Nel corso dell’ultima puntata di Supervivientes, in onda in Spagna, Valeria Marini si è trovata nuovamente a doversi difendere dall’ira del gruppo di naufraghi, che ovviamente ha scatenato lei stessa. Le due fazioni si sono scontrate in una prova ricompensa di apnea e i naufraghi sono stati ben felici quando lei si è proposta per partecipare, perché ha raccontato di essere una campionessa di apnea in Italia.

In realtà, Valeria è durata davvero poco sotto l’acqua e dopo pochi secondi è riemersa, perdendo la prova. I suoi compagni si sono infuriati con lei.

Valeria Marini perde la prova: la rabbia dei naufraghi

Quando la prova è finita e Valeria Marini ha perso, i suoi compagni hanno perso la pazienza e si sono molto arrabbiati, soprattutto perché lei stessa aveva fatto intendere di essere una campionessa di apnea. “Ho bevuto un sacco di acqua e non ce l’ho fatta.

Normalmente faccio più di due minuti in apnea. Non è che sono una campionessa, ma con questa prova a L’Isola dei Famosi in Italia sono diventata leader. Ho bevuto acqua” ha cercato di giustificarsi Valeria Marini. Nonostante quello che è successo non ha perso la sua energia e il suo entusiasmo e poco dopo ha fatto uno spogliarello in diretta per il pubblico.

Valeria Marini perde la prova: l’esperienza in Spagna

Valeria Marini è senza dubbio una delle protagoniste più amate e anche più discusse di Supervivientes, attualmente in onda in Spagna. La showgirl italiana, con il suo carattere solare e decisamente esplosivo, è riuscita a conquistare il pubblico anche in Spagna, nonostante ne abbia combinate di tutti i colori. In queste settimane ci sono state moltissime discussioni e anche liti molto accese. Valeria ha convinto due compagne a mangiare un uovo crudo, che si sono intossicate, ed è stata accusata di aver finito tutto lo shampoo vinto come prova ricompensa e di aver fatto spegnere il fuoco durante la notte mentre era di guardia.