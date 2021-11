Valeria Marini tornerà al GF Vip? L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni Valeria Marini potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 6.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente Valeria Marini sarebbe intenzionata ad entrare ancora una volta nella casa del GF Vip.

Valeria Marini al GF Vip

Valeria Marini è stata concorrente della prima edizione del GF Vip e poi è tornata in qualità di “nuova concorrente” nella quarta edizione del reality show.

Secondo alcuni rumor in circolazione la bionda showgirl sarebbe intenzionata ad entrare anche nella sesta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, ma sulla questione al momento non vi sono ancora conferme. Del resto, nelle ultime ore, la stessa Valeria Marini ha confessato di essersi sottoposta ad un delicato intervento.

Valeria Marini: l’intervento all’occhio

Valeria Marini ha annunciato via social di esser stata costretta a sottoporsi a un delicato intervento all’occhio grazie al quale sarebbe riuscita a “salvare” la sua vista.

La showgirl infatti avrebbe rischiato di non vedere più da un occhio per via di un foro maculare: “A saperlo prima avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così. Ho fatto l’intervento con una paura che non vi dico”, ha ammesso la famosa showgirl, e ancora: “Ho fatto l’intervento con una paura folle. Infatti ho cercato la scusa per non farlo: ho telefonato in ospedale la sera prima dicendo ‘Mi ero dimenticata dell’intervento, non posso, rimandiamo’.

E loro: ‘Non ci provare’. Ho ritentato: ‘Ma non ho fatto l’elettrocardiogramma‘. E loro: ‘Te lo facciamo qui l’elettrocardiogramma’. Insomma non c’era via d’uscita”. Ma alla fine, è soddisfatta di se stessa per aver trovato la forza di affrontare anche questo ostacolo: “Le paure vanno affrontate e superate, sono contenta di avere trovato il coraggio e soprattuto di essermi affidata alle mani migliori”.

Valeria Marini: le sue condizioni

Fortunatamente l’intervento sarebbe andato per il meglio e dopo alcuni giorni a riposo la conduttrice potrà tornare alla sua vita di sempre.

Lei stessa ha annunciato di essersi sottoposta all’intervento e ha ringraziato il personale dell’ospedale con un post via social, dove si è mostrata con l’occhio bendato. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione e in tanti si chiedono se davvero Valeria Marini prenderà di nuovo parte al Grande Fratello Vip. Solo alcuni mesi fa la showgirl era stata anche nel cast di Supervivientes, edizione spagnola dell’Isola dei Famosi.