A Torino un gruppo di persone (o un singolo) hanno incendiato un albero di Natale.

Le festività forse non piacciono a tutti o semplicemente è stato un atto di vandalismo fine a sè stesso. Non si tratta di un caso isolato dato che in molte città italiane avvengono tali episodi. Spesso gli alberi di Natale sono anche rubati.

Vandali incendiano un albero di Natale a Torino

La vicenda è avvenuta nella circoscrizione 7 del comune di Torino, quartiere Aurora. L’albero di Natale era stato realizzato dall’associazione Arqa, che è nota a tutti in quanto si occupa di riqualificare il quartiere torinese.

L’installazione era a piazza Alimonda e solo pochi giorni fa era stata addobbata dai volontari dell’associazione.

L’arrivo dei pompieri e le parole del presidente dell’associazione Arqa

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Al momento sono ignoti i responsabili o il responsabile di questo atto vandalico ma le indagini sono in corso dato che si tratta di un rogo di natura dolosa.

A commentare l’episodio vandalico con parole dure è stato anche Giovanni Sepede, presidente dell’associazione Arqa, che ha dichiarato: “Sono solo dei vigliacchi. Troveremo una soluzione”.