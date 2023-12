Trieste: il presepe di Natale è stato preso di mira dai vandali. Qualche giorno fa, l’attacco a una delle statue che è stata danneggiata e a cui è stato sottratto un pezzo. Le indagini della Polizia tramite l’analisi delle riprese delle videocamere hanno portato all’identificazione di un gruppo di giovani sul luogo del reato nella notte in cui si sono verificati i fatti.

Testa staccata alla pecorella: presepe di Trieste preso di mira dai vandali

Il Presepe di Natale di Trieste è stato preso di mira dai vandali, che hanno danneggiato in modo particolarmente significativo una delle statuine. Si tratterebbe di una pecorella, a cui è stata staccata di netto la testa. Non solo, il responsabile non si sarebbe limitato a compiere l’atto vandalico, ma si sarebbe portato via la testa della statuetta danneggiata. In seguito alla segnalazione dell’accaduto, si è messa all’opera la Polizia con l’intento di ricostruire gli eventi e di individuare i colpevoli del danno.

Leggi anche: Rubate le statue più importanti dello storico presepe

Presepe vandalizzato: individuato il vandalo che ha danneggiato la pecorella

Attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza situate nella zona vicina a cui si è compiuto il fatto, la Polizia è riuscita a circoscrivere il momento in cui è stato compiuto l’atto vandalico al Presepe di Trieste. È stato identificato un gruppo di giovani, dai quali è stato poi possibile riconoscere il ragazzo che ha decapitato la statuetta della pecorella e che se ne è portato a casa la testa. Si tratterebbe di un giovane di 23 anni, intercettato dagli investigatori dopo aver individuato il luogo di casa sua: il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per furto e danneggiamento.

Leggi anche: Napoli, compra online pastori del presepe ma gli arriva della droga