Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: “Orrore”

Vanessa Incontrada ha detto la sua su Giorgia Meloni che si è scagliata contro gli Lgbt.

Vanessa Incontrada ha commentato le parole di Giorgia Meloni pronunciate in Andalusia. La leader di Fratelli d’Italia si è scagliata contro gli Lgbt. Come informa Today, Meloni era in Andalusia per sostenere Macarena Olona, candidata alla presidenza della comunità autonoma spagnola.

Olona è esponente del partito di estrema desta Vox. Vanessa ha dichiarato che le parole di Meloni sul tema Lgbt hanno generato in lei orrore. L’attrice spagnola ha condannato le affermazioni della deputata tramite alcune storie su Instagram. Qui di seguito esplicheremo meglio la situazione.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

Nel corso del suo comizio in Andalusia, Giorgia Meloni ha dichiarato: “”No alla lobby LGBT! No violenza islamista! No all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale”.

La leader di Fdi ha protetto la famiglia naturale scagliandosi contro alle lobby Lgbt e all’ideologia di genere, incoraggiando invece l’identità sessuale e la cultura della vita. Ha invece condannato quella che lei afferma essere “la cultura della morte”.

La risposta di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha risposto esprimendo tuttto il suo disaccordo sulle parole di Giorgia Meloni. Incontrada ha scritto su Instagram: “Che paura” in risposta all’invito della politica a sostenere la famiglia naturale.

Sulle dichiarazioni contro le cosiddette lobby Lgbt, Vanessa ha commentato: “L’orrore di queste parole”.