Vanessa Incontrada non è più single: la confessione

Vanessa Incontrada ha risposto ad alcune domande di Diletta Leotta al podcast Mamma Dilettante e ha confermato di essere tornata insieme al suo storico compagno, Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini di nuovo insieme

Appena un anno fa Vanessa Incontrada ha confermato il suo addio a Rossano Laurini, suo storico compagno e padre di suo figlio Isal. Nelle ultime ore si è sparsa la voce che i due fossero in vacanza insieme e a seguire, al podcast di Diletta Leotta, la stessa Incontrada ha confermato il ritorno di fiamma.

“Ho sempre avuto un forte istinto materno. Ho conosciuto mio marito ad agosto e a novembre ero incinta. Abbiamo deciso e alla prima è successa. Isal ha 15 anni, quindi stiamo insieme da 15-16 anni, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare“, ha confessato. L’attrice ha anche svelato che, dopo la nascita di Isal, le sarebbe piaciuto avere un altro figlio e a tal proposito ha dichiarato: “Mi piacerebbe molto averne un altro, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente”, ha ammesso. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.