Vanessa Incontrada rompe il silenzio dopo le polemiche sul suo corpo

Vanessa Incontrada ha rotto il silenzio dopo esser stata travolta da un'ondata di polemiche in merito al suo aspetto fisico.

Dopo le polemiche che l’hanno vista protagonista nei giorni scorsi a causa di alcune foto condivise via social, Vanessa Incontrada ha replicato indirettamente ai suoi detrattori.

Vanessa Incontrada: la replica

Vanessa Incontrada ha indirettamente replicato contro le polemiche sorte contro di lei via social nei giorni scorsi.

La conduttrice tv in particolar modo ha condiviso sui social un monologo di Roberto Benigni in merito all’amore per sé stessi e a quello per gli altri. Secondo molti il video sarebbe una chiara risposta contro le polemiche che hanno interessato Vanessa Incontrada nei giorni scorsi e i frequenti attacchi di bodyshaming subiti dalla conduttrice per il suo aspetto fisico.

“Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare.

Perché al tramonto della vita saremo giudicati sull’amore”, si sente dire a Benigni nel video condiviso da Vanessa Incontrada.

Vanessa Incontrada: le foto

Le foto che hanno scatenato la bufera erano uno scatto in bianco e nero in cui si vedeva la conduttrice correre e infine una foto pubblicata sulla copertina di Nuovo e dove la conduttrice era ritratta in bikini durante un momento di relax in spiaggia. Le due immagine hanno scatenato un vero e proprio putiferio sui social e in tanti hanno atteso un commento da parte della Incontrada, che però ha preferito non commentare apertamente la questione.

In passato l’attrice non aveva fatto segreto di esser rimasta ferita da alcuni dei commenti subiti dagli haters in merito al suo aspetto fisico.