Il generale Roberto Vannacci, noto per il suo libro controverso “Il mondo al contrario”, è stato recentemente nominato capo di Stato Maggiore del comando delle forze operative terrestri.

L’annuncio del nuovo incarico

L’annuncio di questa nuova posizione è stato accolto con entusiasmo da parte del generale, il quale ha commentato sottolineando che si tratta di un incarico che considera prestigioso, in linea con il suo grado, la sua funzione e la sua esperienza militare.

Polemiche per il suo libro

Tuttavia, la nomina di Vannacci ha destato alcune domande e perplessità, specialmente considerando le polemiche generate dal suo libro. Questa estate, il generale era stato rimosso dal comando dell’Istituto Geografico Militare a causa delle controversie derivanti dalle sue opinioni espresse nel testo.

Formalità o ruolo operativo?

Secondo quanto spiegato da fonti del Ministero della Difesa, la nomina di Vannacci a capo di Stato Maggiore è in realtà una necessità legale. Gli ufficiali generali devono avere un incarico attivo, tranne in situazioni transitorie o per questioni giudiziarie. Vannacci è rimasto senza incarico per oltre tre mesi, rendendo la sua nuova designazione più una formalità che un ruolo operativo effettivo.

Vannacci continuerà a svolgere il suo ruolo

Il generale Vannacci stesso ha sottolineato che continuerà a svolgere il suo ruolo di soldato e ha respinto le voci riguardanti una sua presunta aspirazione alla carriera politica. Ha chiarito che la sua nomina è stata anticipata dal ministro della Difesa Crosetto dopo un incontro, mantenendo la sua posizione sul fatto di non escludere possibili sviluppi futuri. Sebbene la nomina di Vannacci sia stata accolta con entusiasmo da lui stesso come un incarico prestigioso, il suo ruolo effettivo sembra essere più formale che operativo. Resta da vedere come gestirà questa nuova posizione e se sarà in grado di consolidare la fiducia e la stabilità necessarie in un momento di grande responsabilità militare.