Varese, 75enne denunciato per revenge porn

Un uomo di 75 anni è stato denunciato dall’ex compagna per aver diffuso un video girato quando stavano ancora insieme. L’uomo dovrà rispondere del reato di revenge porn.

Mercoledì 6 marzo si è tenuta la prima udienza di un processo che vede un 75enne accusato dalla ex 50enne di aver diffuso senza il suo consenso un video porno realizzato quando stavano ancora insieme. Secondo la denuncia, i due avrebbero girato insieme un filmato in cui lei appare nuda. Un video che doveva restare privato e che, invece, è stato diffuso pubblicamente. Ora dovrà rispondere del reato di revenge porn.

Il 75enne è accusato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti“. I fatti risalgono a qualche tempo fa, quando i due avevano ancora una relazione. Avevano deciso di girare quel video per divertirsi, con la promessa che restasse privato. Dopo la fine della relazione, invece, l’uomo ha deciso di inviarlo ad alcuni amici, che lo hanno a loro volta mandato ad altre persone, fino a che la donna lo ha saputo.

Uomo denunciato per revenge porn: rischia una pena da uno a sei anni

La donna ha sporto denuncia alla Polizia Postale, che ha costruito l’intera catena di inoltri del video, fino ad arrivare all’uomo che lo aveva girato. L’uomo è stato denunciato per revenge porn e rischia una pena che va da uno a sei anni di reclusione e una multa da 5.000 a 15.000 euro. L’udienza di mercoledì 6 marzo, però, è stata rinviata perché le due parti potrebbero decidere di mettersi d’accordo in modo extragiudiziale. Lui sarebbe disponibile a risarcire lei, che in cambio potrebbe ritirare la denuncia.