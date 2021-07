Sono Sardegna, Friuli, Abruzzo e provincia di Bolzano i quattro territori italiani dove la variante Delta è ormai prevalente sul totale dei contagi.

Continua l’avanzata della variante Delta nel territorio italiano, dove a oggi sono quattro le regioni dove questa è prevalente rispetto alla variante Alfa. Al momento infatti l’ex variante indiana costituisce la maggioranza dei contagi in Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano, mente a livello nazionale la sua presenza sul totale dei casi di coronavirus scende al 27,7%, in forte crescita comunque rispetto al 5,2% registrato nello scorso mese di maggio.

Variante Delta prevalente in Sardegna e in altre tre regioni, forte crescita rispetto a maggio

Secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino sulla distribuzione delle varianti in Italia a cura dell’Istituto superiore di sanità e della fondazione Bruno Kessler, la regione in cui la variante Delta è maggiormente presente è il Friuli-Venezia Giulia con il 70,6% dei contagi totali. A questa segue poi la Sardegna con il 66,7%, la provincia autonoma di Bolzano con il 60% e l’Abruzzo con il 56,3%.

È proprio alla luce dell’aumento della variante Delta che il Ministero della salute ha emanato una circolare in cui raccomanda di “rafforzare le attività di tracciamento, potenziare il sequenziamento e accelerare i richiami vaccinali“.

In Italia il totale dei casi registrati negli ultimi sette giorni è infatti aumentato del 41,2% rispetto alla settimana precedente.

Variante Delta prevalente in Sardegna e in altre tre regioni, le parole di Brusaferro

Sulla diffusione della variante Delta nel territorio italiano è intervenuto venerdì 9 luglio anche il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che in conferenza stampa ha dichiarato come la Delta: “È più trasmissibile rispetto alla variante Alfa.

E le proiezioni dei modelli ci dicono che tenderà, nelle prossime settimane, a diventare dominate tra le varianti circolati nel nostro Paese”.

Brusaferro ha poi aggiunto che: “L’andamento delle diverse varianti nel periodo dal 22 aprile al 5 luglio mostra che la Delta e la Kappa stanno progressivamente crescendo, coinvolgendo più province italiane”.

Variante Delta prevalente in Sardegna e in altre tre regioni, stazionaria la variante Gamma

Se la variante Delta continua la sua crescita su tutto il territorio nazionale altrettanto per fortuna non si può dire della variante Gamma o ex variante brasiliana, che rimane stazionaria nel nostro Paese con una presenza complessiva dell’11,8%.