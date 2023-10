L’Unione europa ha deciso di incentivare la restituzione dei vecchi smartphone con buoni sconto e premi. Ad oggi il tasso di riconsegna è inferiore al 5%.

L’Ue incentiva la restituzione dei vecchi smartphone

Il principio dell’economia circolare, sostenibile e contro ogni spreco, e il continuo aumento del costo delle materie prime, hanno fatto muove l’Unione europea.

«In tutta l’Ue 700 milioni di telefoni cellulari giacciono inutilizzati nei cassetti e negli armadietti. Potrebbero essere vecchi e dimenticati, ma non inutili. Abbiamo adottato nuove raccomandazioni per i Paesi dell’UE per facilitare la restituzione di telefoni, tablet e laptop».

Uno studio di E-waste Lab di Remedia, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha spiegato che da un singolo smartphone è possibile recuperare fino 9 grammi di rame, 11 grammi di ferro, 250 milligrammi di argento, 24 milligrammi di oro, 9 milligrammi di palladio, 65 grammi di plastica, 1 grammo di terre rare.

Nuova vita per i vecchi dispositivi: gli incentivi

Ad oggi, in Europa, il tasso di consegna dei vecchi dispositivi mobili è inferiore al 5%. Numeri molto bassi, motivo per cui da tempo l’Ue sta portando avanti politiche per incentivare la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE per ridurre l’impatto ambientale.