Venezia, Angela Caloisi perde un anello di diamanti in laguna

Lido di Venezia amaro per Angela Caloisi che perde un anello di diamanti in laguna appena arrivata alla kermesse e prova ad individuarlo in acqua

Siparietto poco piacevole a Venezia per Angela Caloisi che perde un anello di diamanti in laguna: come mostra un video condiviso dalla diretta interessata su TikTok ed Instagram l’influencer arrivata per la Mostra del Cinema scende dal battello-taxi e il gioiello le scivola via in acqua.

Non solo red carpet dunque ma anche un episodio che a ben vedere è stato molto più di un inconveniente per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Angela Caloisi perde un anello di diamanti

La scena è riassumibile in pochi step: Angela stava per scendere dal taxi e percorrere il red carpet del Festival del Cinema di Venezia ma qualcosa è andato (molto) storto: senza accorgersene, il prezioso anello di diamanti le è scivolato dalla mano ed è caduto in acqua.

A quel punto Angela, che è stata invitata come ambassador di GHD al Festival del Cinema di Venezia 2022 per assistere alla premier del film L’immensità, prova a capire dove sia finito il prezioso gioiello.

L’ironia social: “Lo ha preso Basciano”

Sui social non sono mancati i post di rimando ironico come quello di un utente Twitter che ha scritto: “La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storia”.

Il richiamo ad un precedente era evidente, l’utente si riferiva alla proposta di matrimonio che proprio Alessandro Basciano ha fatto alla fidanzata Sophie Codegoni sul red carpet del Lido qualche giorno fa.