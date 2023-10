Venezia ha raggiunto il suo livello massimo, in quanto alle 23:05 l’acqua ha toccato i 154 centimetri, misurati alla diga sud del Lido. Un’altezza che presagiva una marea eccezionale e pericolosa, che avrebbe perpetrato gravi danni alla città: proprio per questo il Mose è entrato in funzione. Una volta alzate le paratoie del sistema idraulico alle tre bocche di porto, è stato possibile tenere fuori della laguna l’onda di marea mantenendo nel bacino interno un livello di 175 centimetri.

Venezia raggiunge il massimo livello di acqua: centro storico salvo

Il centro storico di Venezia ha inaspettatamente evitato l’allagamento. Questa situazione straordinaria è stata causata principalmente da un improvviso aumento della forza del vento di scirocco durante la serata, che ha superato addirittura le previsioni del centro maree. Questi aveva stimato una massima prevista di 135-140 cm, ma il vento ha svolto un ruolo determinante nel mantenere il centro storico di Venezia asciutto nonostante le previsioni sfavorevoli.

Venezia raggiunge il massimo livello di acqua: previsioni per Halloween

Il maltempo continuerà a essere il protagonista nel meteo della settimana in corso, ma non in modo uniforme e costante. Oggi, sono previsti forti colpi di vento e locali nubifragi, mentre in occasione della Festa di Halloween, le precipitazioni saranno ancora sparse, concentrandosi principalmente nelle regioni del Centro-Nord e sulla Calabria, con alcune pause asciutte.

Venezia raggiunge il massimo livello di acqua: sole il 1° novembre

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, mercoledì 1° novembre, in occasione della Festa di Ognissanti, avremo prevalentemente il sole che farà capolino su gran parte delle regioni, con l’eccezione dei settori tirrenici centro-meridionali, dove potrebbero verificarsi piogge, anche se di intensità moderata.